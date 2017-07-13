Бойовики знову накрили вогнем житловий сектор Мар'їнки, горять будівлі

У середу ввечері бойовики знову обстріляли житловий сектор Мар'їнки, горять кілька будівельних споруд.

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Про це повідомляє українська сторона СЦКК в Facebook.

"Близько 21 години, в результаті обстрілу з великокаліберних кулеметів з позицій бойовиків поблизу селища Трудівське, загорілися кілька будівельних споруд по вулиці Тельманова. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Це вже другий обстріл Мар'їнки за добу. У середу ввечері бойовики відкрили вогонь по приватним будинкам міста.