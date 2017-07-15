На Луганщині сталося бойове зіткнення між українськими бійцями та терористами. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

Згідно з повідомленням, близько опівночі з боку селища Сентянівка під вогневим прикриттям група бойовиків, намагаючись наблизитись до позицій сил АТО, розпочала бій з українськими військовими у районі Кримського. В результаті вмілих дій українських бійців ворог відступив.

Також у прес-центрі зауважили, що з початку доби незаконні збройні формування продовжили вогневі провокації, більшість з яких - 8 - зафіксовано на Луганському напрямку.

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«Вночі бойовики з 82 міліметрових мінометів били по Трьохізбенці, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському та Малиновому», - зазначається у зведенні.

Крім того, збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовані у Новоолександрівці та Донці.

На Маріупольському напрямку зранку ворог випустив 9 мін калібру 120 міліметрів та бив з танку по опорних пунктах українських бійців у Красногорівці. Крім того, ворожі кулемети працювали по Новомихайлівці.

Загалом з початку доби бандформування 11 разів порушили режим тиші.