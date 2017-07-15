Доба в зоні АТО: 35 обстрілів, бойове зіткнення, один військовий загинув

Минулої доби в зоні АТО бойовики 35 разів порушували перемир’я, троє українських військових отримали поранення, один загинув.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

В прес-центрі зазначають, що незаконні збройні формування активізували провокації практично вздовж усієї лінії розмежування.

«Після 18 години на Маріупольському напрямку противник з гранатометів та 82 міліметрових мінометів бив по наших позиціях у районі Гнутово, Павлополя, Водяного, Камянки. А з 8 години вечора і майже упродовж 2 годин бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів обстрілювали Широкине. Внаслідок цього обстрілу 2 наших військових отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Також, зі 120 міліметрових мінометів та танку бойовики били по Красногорівці. Крім того, вночі, під вогнем гранатометів вчергове опинились цивільні будівлі у Мар’їнці.

«На Донецькому напрямку противник о 21 годині зі стрілецької зброї та гранатометів вів вогонь по шахті Бутівка та Авдіївці. Ще один наш військовий отримав поранення під час обстрілу Камянки», - зазначають у штабі АТО.

Також, різке збільшення вогневих провокацій наприкінці минулої доби зафіксовано на Луганському напрямку. «Тут бойовики близько 23 години зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищам Донець та Новозванівка. А 82 міліметрових мінометів накривали Кримське. Цієї ночі відбулось і бойове зіткнення українських військ з противником. Майже з опівночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалась наблизитись до наших позицій. На жаль в ході цих бойових дій один український захисник загинув», - йдеться у повідомленні.

Сили АТО 15 разів відкривали вогонь у відповідь.