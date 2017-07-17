У Станиці Луганській бойовики на блок-посту взяли в заручники жінку-інваліда
Жінка не виходить на зв'язок з рідними вже четвертий день.
Бойовики на окупованій частині мосту Станиці Луганської взяли в заручники жінку-інваліда, 39-річну луганчанку. За інформацією джерел LIGA.net, її розшукують рідні. Жінка - інвалід дитинства зі слуху.
Співрозмовник зазначив, що вона 13 липня 2017 року поверталася додому в окупований Луганськ і український контрольно-пропускний пункт пройшла, цьому є документальне підтвердження.
Читайте такожРосійський найманець на Донбасі взяв у заручники жінку і намагався потрапити в РФ - розвідка
"Можливо, що на слуховому апараті сіли акумулятори, тому вона не могла розуміти, що саме від неї вимагають бойовики на блокпосту. Там вони зараз ставлять багато питань - про мету поїздки, родичів і прописку", - уточнило джерело.
Очевидці повідомили, що терористи примусили її показати всі сумки, забрали мобільний телефон для перевірки. За словами джерела, додому вона не повернулася.
Як повідомляв УНІАН, раніше в зоні АТО зник полковник Нацгвардії.