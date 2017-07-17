У Станиці Луганській бойовики на блок-посту взяли в заручники жінку-інваліда

Бойовики на окупованій частині мосту Станиці Луганської взяли в заручники жінку-інваліда, 39-річну луганчанку. За інформацією джерел LIGA.net, її розшукують рідні. Жінка - інвалід дитинства зі слуху.

Співрозмовник зазначив, що вона 13 липня 2017 року поверталася додому в окупований Луганськ і український контрольно-пропускний пункт пройшла, цьому є документальне підтвердження.

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"Можливо, що на слуховому апараті сіли акумулятори, тому вона не могла розуміти, що саме від неї вимагають бойовики на блокпосту. Там вони зараз ставлять багато питань - про мету поїздки, родичів і прописку", - уточнило джерело.

Очевидці повідомили, що терористи примусили її показати всі сумки, забрали мобільний телефон для перевірки. За словами джерела, додому вона не повернулася.

Як повідомляв УНІАН, раніше в зоні АТО зник полковник Нацгвардії.