Вживаються всі заходи з пошуку зниклого в зоні АТО полковника НГУ – Міноборони

Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявляє, що вживаються всі заходи з пошуку зниклого безвісти в зоні антитерористичної операції полковника Національної гвардії Олександра Бойка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник сказав на брифінгу в Києві.

«Дійсно, за повідомленням наших колег з Нацгвардії України, один з військовослужбовців Нацгвардії вважається зниклим безвісти. Зараз керівництво Нацгвардії здійснює вичерпні заходи з метою розшуку військовослужбовця. Інформація поступає доволі різна», - заявив він.

«Зараз відомості щодо його перебування в незаконному утриманні в російсько-терористичних військ поки що не підтверджені, однак вживаються всі вичерпні заходи, щоб встановити місцезнаходження цього військовослужбовця», - додав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, стало відомо, що полковник Бойко зник безвісти під час виконання бойового завдання в результаті бойового зіткнення на Луганщині.

«За непідтвердженими даними, офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО. Спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Бойка на сьогодні не призвели до позитивних результатів», - повідомила прес-служба Нацгвардії. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій.