Кількість загиблих після захоплення бойовиками Дебальцевого досі невідома - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що кількість загиблих людей після другого захоплення контрольованими Росією бойовиками міста Дебальцеве у лютому 2015 року досі невідома. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві під час скайп-включення з окупованого Дебальцевого.

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Зокрема, Хуг згадав, як у січні-лютому 2015 року в Дебальцевому "відбувся масований наступ із тисячами порушень режиму припинення вогню та досі з невідомою кількістю жертв".

"Починаючи з грудня 2015 року СММ присутня тут на постійній основі. Бойові дії на Дебальцівському напрямку відбувалися якраз в той час, коли обговорювався Комплекс заходів із виконання Мінських угод, і бойові дії продовжилися навіть після того, як комплекс було підписано. Події, які відбулися у місті та довкола нього майже два з половиною роки тому, є наймасовішими порушеннями Мінських угод. Ті події продемонстрували абсолютне нехтування узгодженими заходами, розробленими для стабілізації режиму припинення вогню. Вони є необгрунтованим нехтуванням узгоджених правил", - заявив Хуг.

При цьому він вважає, що таке нехтування Мінськими угодами призвело до подальших порушень режиму припинення вогню.

"Я пам'ятаю, як перебував у Соледарі впродовж останніх днів перед тим, як впало місто. Навіть звідси, на відстані, споглядаючи осяйне нічне небо, бачив очевидний масштаб наступальних дій та масштаб людської трагедії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, Україна у Дебальцевому Донецької області втратила 66 бійців, понад 300 отримали поранення.

"15 лютого в 00:00 годин була висунута вимога щодо повного припинення вогню, і як було домовлено, це повинно було статися в усіх частинах сходу, але потім розпочалася масована атака на Дебальцевському напрямку. 66 солдатів втратила українська сторона, понад 300 поранених, але ми все-одно наполягаємо, щоб Україна продовжувала виконувати зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей", - наголосив Порошенко.