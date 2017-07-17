Місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ через заміновану дорогу

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що не змогли потрапити в Світлодарськ через заміновану дорогу.

Про це повідомляється у Twitter СММ ОБСЄ.

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"Хуг й інші спостерігачі ОБСЄ не змогли проїхати дорогою М03 до Світлодарська. Сторони не вилучили міни й боєприпаси, що не вибухнули. Спільний центр з контролю та координації не скоординував", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі рухалися зі сторони окупованого Дебальцевого, звідки сьогодні по скайпу перший заступник голови СММ Александр Хуг давав брифінг для ЗМІ.