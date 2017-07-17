Місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ через заміновану дорогу
18:53, 17 липня 2017Війна
510 0
Сторони не вилучили міни й боєприпаси, що не вибухнули.
Хуг й інші спостерігачі ОБСЄ не змогли проїхати дорогою М03 до Світлодарська / фото facebook.com/oscesmm
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що не змогли потрапити в Світлодарськ через заміновану дорогу.
Про це повідомляється у Twitter СММ ОБСЄ.
Читайте такожНа Донбасі досі не розмінували 12 ділянок, згідно із рішенням ТКГ - ОБСЄ
"Хуг й інші спостерігачі ОБСЄ не змогли проїхати дорогою М03 до Світлодарська. Сторони не вилучили міни й боєприпаси, що не вибухнули. Спільний центр з контролю та координації не скоординував", - йдеться у повідомленні.
Спостерігачі рухалися зі сторони окупованого Дебальцевого, звідки сьогодні по скайпу перший заступник голови СММ Александр Хуг давав брифінг для ЗМІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter