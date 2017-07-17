Тука озвучив сценарій повернення Донбасу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не прихильник суто військового шляху повернення окупованих територій України. При цьому в інтерв'ю "Апострофу" він зазначає, що умови повернення Донбасу й Криму абсолютно різні.

"Почну з того, що я не прихильник суто військового шляху повернення Донбасу. Перш за все, наша армія ще не настільки потужна, щоб вступати в протистояння з регулярною російською армією. Так, зараз наші хлопці воюють, роблять це самовіддано й героїчно. Але вкотре закликаю: треба виймати голову з піску й відверто говорити, що проти нас зараз не діє авіація, проти нас зараз не діють ракетні види озброєнь. Чи можемо ми зараз повноцінно дати відсіч у разі використання таких видів озброєнь?", - заявив Тука.

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На його думку, Україна повинна нарощувати свою військову міць, розуміючи, що сусідня країна-агресор нікуди не зникне.

"Росія – це ворог. Ворог страшний. Ворог підступний. Тому нам просто потрібно готуватися. А на це потрібен час. Час і гроші. Дуже великі гроші. Бо будь-яка армія для будь-якої країни світу – це величезні фінансові витрати", - пояснив заступник міністра.

Водночас Тука вітає шлях повернення територій за допомогою зовнішнього впливу на РФ – санкцій.

"Одні кажуть, що дурман великодержавний настільки глибоко засів у головах, що москалі готові воювати навіть у постолах й з балалайками. А інші кажуть, що все-таки холодильник перемагає телевізор. Я - прихильник другої тези. Я був свідком розквіту, занепаду і знищення Радянського Союзу. Тому я прекрасно пам'ятаю, як це, коли на прилавках магазинів, які зараз ломляться від розмаїття товарів, лежить тільки морська капуста", - заявив він.

Тука зазначив, що ідеальним варіантом для всього світу є припинення існування Росії як держави в її нинішньому вигляді.

"Найбільш оптимальний варіант для України та, мабуть, і для всього світу – це взагалі припинення існування Росії як держави в такому вигляді, як зараз", - наголосив він.

Раніше Тука прогнозував, що якщо не буде потужних зовнішніх факторів, російська агресія на Донбасі триватиме три-п'ять років.