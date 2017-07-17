Україна отримає від США патрульні катери

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 фактично прийнято. Про це 17 липня в ефірі Радіо Крим.Реалії сказав контр-адмірал ВМС України Андрій Тарасов.

"Переговори перейшли на рівень більш низький, фактично рішення про передачу прийнято й обговорюються деталі. Сподіваюся, що цей процес буде досить швидким, і ми ці катери отримаємо", – заявив він.

За його словами, Росія користується нагодою, коли поруч є сучасні кораблі країн НАТО, щоб відпрацьовувати на них агресивні дії.

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"Вони (російські військові, – УНІАН.) це роблять не тільки в інтересах підготовки своїх сил, але й з метою проведення можливих провокацій. Ми до цих провокацій готові, й навчання будуть проведені за планом, незважаючи на дії Чорноморського флоту Росії", – зазначив контр-адмірал.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

Нинішні навчання, в яких беруть участь всі роди військ, проходять у режимі «вільної гри». Суть «вільної гри» полягає, зокрема, в тому, що підрозділи (авіація, піхота і т. п) будуть отримувати ввідні в останній момент, й завдання доведеться виконувати без заздалегідь підготовленого плану дій.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн, зокрема, понад 3 тисячі військовослужбовців, з яких 800 - американські військові, і близько 30 одиниць авіаційної техніки, близько 30 бойових кораблів, катерів, суден забезпечення.