У рамках "Сі Бриз-2017" українські й американські військові відпрацювали авіаційний компонент за стандартами НАТО

У рамках проведення міжнародних навчань «Сі Бриз-2017» українські та американські військовослужбовці відпрацювали авіаційний компонент за стандартами НАТО.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, у Миколаєві відбувся авіаційний компонент українсько-американських навчань «Сі Бриз-2017».

До виконання різних завдань у повітрі було залучено більше 20 літальних апаратів від Військово-морських, Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та ВМС США.

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За роботою авіаторів двох країн спостерігали командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко, а також запрошені представники Київської асоціації військових аташе.

Учасники навчань відпрацювали тактичні проходи літаків Р-8 Poseidon, вертольотів Мі-14, Мі-24 та Мі-8, роботу з передовими авіанавідниками Су-25. Було здійснено показовий політ на конвертоплані CV-24, імітацію виконання ураження наземних цілей зі складних видів маневрів літаком МіГ-29, евакуацію потерпілого на вертольоті Ка-27, а також десантування морських піхотинців та рятувальної парашутно-десантної групи з Ан-2.

Усі елементи та дії багатонаціональних штабів і сил відпрацьовувалися за стандартами НАТО.

Як повідомив капітан 1 рангу Тейт Вестбрук, вже наступного тижня учасники міжнародних навчань виконуватимуть завдання в режимі freeplay, не знатимуть сценарій навчань.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2017» стартували 10 липня й триватимуть до 23 липня.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн.

Тема навчань - проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні.