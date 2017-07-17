До Дніпра евакуювали поранених у зоні АТО військових (фото, відео)

17 липня з району проведення АТО до військового госпіталю Дніпра вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 МТ доправлено двох легкопоранених та решту соматичних хворих бійців АТО, які отримали поранення від ворожих мінометів та стрілецької зброї. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Першу медичну допомогу військовослужбовцям надали у розташуванні підрозділу, а вже у місцевій лікарні їхній стан було стабілізовано та проведено заходи з підготовки до евакуації повітрям", - йдеться у повідомленні.

"Оцінивши стан поранених, ми приймаємо рішення направити їх до спеціалізованого військово-медичного закладу вертольотом Мі-8", – розповів військовий лікар Олег Ковальчук.