Озброєні бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ біля окупованого Новоазовська

У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що озброєні бойовики "ДНР" вкотре не пропустили спостерігачів біля окупованого Новоазовська, неподалік від українського-російського кордону.

Про це йдеться у звіті станом за період з 19:30 16 липня до 19:30 17 липня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"На блокпосту, розташованому на автошляху Е-58, на північ від контрольованого "ДНР" Новоазовська (за 40 км на схід від Маріуполя), озброєні чоловіки знову не пропустили СММ через блокпост та не дали прослідувати далі на південь в місто або в напрямку району поблизу кордону з Російською Федерацією, посилаючись на розпорядження своїх керівників", - сказано у звіті.

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Спостерігачі поінформували про цей інцидент Спільний центр з контролю та координації за дотриманням припинення вогню, до складу якого входять представники генеральних штабів України та РФ.

Крім того, сказано, що коли спостерігачі місії перебували на відстані 2 км на південь від контрольованого бойовиками "ЛНР" селища Сентянівка (колишня назва Фрунзе, за 44 км на захід від Луганська), до них підійшов озброєний бойовик та порадив не відвідувати зазначений блокпост "ЛНР" з міркувань безпеки. Представники СММ, які спочатку мали намір відвідати блокпост, не поїхали далі.

У звіті також повідомляється, що представники екстреної медичної допомоги "ЛНР", які перебували на південь від мосту біля Станиці Луганської, відмовились відповідати на запит СММ щодо ситуації в цьому районі. "Один з них сказав СММ, що їхні керівники дали їм вказівку не надавати інформацію СММ і що СММ повинна зв'язатися з органами "ЛНР" для цього", - йдеться у звіті.

Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляли, що не змогли потрапити в Світлодарськ через заміновану дорогу.