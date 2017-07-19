Повернення окупованого Донбасу: Тука озвучив альтернативу військовому шляху (відео)

Альтернатива військовому шляху повернення окупованого Донбасу – це застосування міжнародних миротворчих місій. Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

"Спочатку ми почали розмову про поліцейську місію ОБСЄ, але я ще тоді казав, що з моєї точки зору це не зовсім реалістичний сценарій, виходячи з двох причин. По-перше в ОБСЄ немає таких повноважень, функцій і сил, а по-друге, у ОБСЄ немає таких матеріальних ресурсів", - зазначив він.

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"Тому я вважав і вважаю зараз, що єдиний реальний механізм – це "блакитні каски" – миротворча місія ООН. Але треба мати на увазі, що миротворча місія ООН вводяться за добровільної згоди всіх сторін – учасниць збройних конфліктів. І поки що, на жаль… Але ніколи не кажіть ніколи", - додав Тука.

Раніше Тука озвучив оптимальний, на його думку, шлях повернення окупованих територій за допомогою зовнішнього впливу на РФ – санкцій.