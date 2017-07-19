У "сірій зоні" Донбасу масово видають російські паспорти - блогер

Жителям "сірої зони" Донбасу почали масово видавати паспорти РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Олексій Мінаков, посилаючись на джерело в АТО.

Він наголосив, що видають паспорти не "ЛДНР", а саме Росії. "Активність збільшилася в рази за останні 2 місяці. Люди, на жаль, беруть про всяк випадок. Хоча й від українського, звісно, не відмовляються. Тримають обидва паспорти при собі", - написав Мінаков.

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На його думку, задум Кремля – не просто підвищити лояльність до Росії у мирних жителів, а більше лякає інше завдання – Кремль може офіційно заявити, що на Донбасі громадяни РФ, а отже, Росія нібито має законне право їх "захищати".

"Час нарешті створити нормальне законодавче регулювання проблеми подвійного громадянства. Якщо людина сидить дупою на два стільці під час війни – це потенційний колаборант і пособник агресора", - резюмував блогер.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".