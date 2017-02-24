Парубій закликав українців на окупованому Донбасі не брати "бандитські паспорти"
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликає українців на тимчасово окупованих територіях Донбасу не брати "бандитські паспорти".
Про це Парубій сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Я б хотів закликати українських громадян, які зараз перебувають на окупованих територіях, не йти на ті правила, які нав’язані Путіним, - не брати тих бандитських «паспортів» так званих «ЛНР» і «ДНР», тому, що це шлях в нікуди. І це шлях, який ще більше відрізає їх від України», - сказав голова Верховної Ради.
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При цьому він висловив упевненість на окупованих територіях проживає багато людей, які очікують на звільнення Донбасу.
«А я впевнений, що на окупованій території залишилась величезна кількість наших громадян, які підтримують Українську державу, які розуміють і чекають, коли їх землі будуть звільнені, і їм треба дати впевненість, що цей час буде незадовго, і йти на ці політичні ігри, які проводить Путін з визнанням «паспортів», нема сенсу, нема необхідності. І вважаю, що немає жодної потреби бути власником бандитського «паспорту» терористичних угрупувань, бо це може бути тільки проблемним, а не позитивним фактором у вирішенні конфлікту і у вирішенні звільнення окупованих територій», - наголосив Парубій.
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Голова ВР зазначив, що «визнання «паспортів» бандформувань тільки підтверджує, що він (президент РФ Володимир Путін - УНІАН) і є організатором і сценаристом агресії і вторгнення на територію нашої країни».
За його словами, це рішення є ще одним підтвердженням для світу, що Росія окупувала частину Донбасу.
Як повідомляв УНІАН,18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
Своєю чергою в Кремлі заявили, що визнання «паспортів», виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна видано з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.