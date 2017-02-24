Парубій закликав українців на окупованому Донбасі не брати "бандитські паспорти"

Про це Парубій сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Я б хотів закликати українських громадян, які зараз перебувають на окупованих територіях, не йти на ті правила, які нав’язані Путіним, - не брати тих бандитських «паспортів» так званих «ЛНР» і «ДНР», тому, що це шлях в нікуди. І це шлях, який ще більше відрізає їх від України», - сказав голова Верховної Ради.

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При цьому він висловив упевненість на окупованих територіях проживає багато людей, які очікують на звільнення Донбасу.

«А я впевнений, що на окупованій території залишилась величезна кількість наших громадян, які підтримують Українську державу, які розуміють і чекають, коли їх землі будуть звільнені, і їм треба дати впевненість, що цей час буде незадовго, і йти на ці політичні ігри, які проводить Путін з визнанням «паспортів», нема сенсу, нема необхідності. І вважаю, що немає жодної потреби бути власником бандитського «паспорту» терористичних угрупувань, бо це може бути тільки проблемним, а не позитивним фактором у вирішенні конфлікту і у вирішенні звільнення окупованих територій», - наголосив Парубій.

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Голова ВР зазначив, що «визнання «паспортів» бандформувань тільки підтверджує, що він (президент РФ Володимир Путін - УНІАН) і є організатором і сценаристом агресії і вторгнення на територію нашої країни».

За його словами, це рішення є ще одним підтвердженням для світу, що Росія окупувала частину Донбасу.

Як повідомляв УНІАН,18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що визнання «паспортів», виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна видано з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.