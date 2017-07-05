У Мінську констатували зниження кількості обстрілів на Донбасі завдяки "хлібному перемир'ю"

Учасники Тристоронньої контактної групи і представники ОРДЛО на сьогоднішньому засіданні в Мінську погодилися, що завдяки «хлібному перемир'ю», про яке було заявлено 21 червня 2017 року, кількість обстрілів знизилася. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

Відзначається, що режим тиші є безпосередньою вимогою для життєзабезпечення людей, особливо для здійснення польових робіт, а перемир'я залишається основним очікуванням мирних жителів Донбасу.

Крім того, українська сторона в черговий раз звернула увагу на атаки на безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

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"Всі випадки насильства по відношенню до співробітників місії повинні бути розслідувані, а винні – суворо покарані. В першу чергу, це стосується трагічного інциденту, через який в квітні 2017 загинув представник СММ. Про наростаючу агресію по відношенню до патрулів СММ на території ОРДЛО сказав сьогодні і спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдик: він закликав представників ОРДЛО не допускати такого розвитку подій", - сказано в повідомленні.

Представники України також наполягають на скасуванні всіх нелегітимних рішень, у тому числі щодо т. зв. «лінії зіткнення», «офіційної грошової одиниці» і «податкової системи».

"Українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року", - підсумувала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня ТКГ підтримала необхідність «хлібного перемир'я» на Донбасі - додержання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі.