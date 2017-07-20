У Макіївці четверо п'яних бойовиків відкрили стрілянину - розвідка

У тимчасово окупованій Макіївці четверо п'яних бойовиків порушували громадський порядок та вчинили стрілянину.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"У зв’язку з незадовільними умовами несення служби, значними фізичними навантаженнями, пов’язаними з тривалим перебуванням на передових позиціях, а також відсутністю мотивації, серед особового складу з’єднань і частин 1, 2 АК ЗС РФ продовжуються випадки дезертирства, вживання алкогольних напоїв і наркотиків, а також злочинів проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Так, за даними управління, четверо військовослужбовців 5-ї окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1-го армійського корпусу у стані сильного алкогольного сп’яніння порушували громадський порядок та вчинили стрілянину у місті Макіївка.

Також військовослужбовець одного з підрозділів окремої артилерійської бригади (Хрустальний) 2-го АК у стані сильного алкогольного сп’яніння намагався викрасти цивільний автомобіль на території Кадіївської міської лікарні та був затриманий працівниками правоохоронних органів на місці злочину.

Крім того, зазначається, військовослужбовець одного з підрозділів 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, керуючи автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП у районі н.п. Бойківське.

Також встановлено, що у зв’язку зі значними втратами особового складу у червні-липні в підрозділах 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК зафіксовано випадки відмов особового складу (підрозділами) проходити службу на передових позиціях бригади.

Крім того, через зволікання з проведенням ротації передових підрозділів 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти особовий склад ігнорує команди керівного складу. Близько 10 осіб самовільно залишили місце несення служби на передовій позиції полку.