Чорні жнива на Донбасі: названо ім'я одного із загиблих за добу бійців АТО

У ніч на четвер, 20 липня, на Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинув Сергій Гладкий – молодший сержант 128-ї Окремої гірсько-піхотної бригади. Про це на своєму сайті повідомив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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"Сергію не виповнилося навіть 22 років, він народився і проживав у с.Страбичово Мукачівського району. Після опівночі опорний пункт 128-ої бригади, де ніс службу Сергій Гладкий, бойовики обстріляли спочатку з мінометів, а потім зі стрілецької зброї. Молодший сержант загинув від кулі ворожого снайпера", - розповів Москаль.

Закарпатська облдержадміністрація висловила щирі співчуття рідним і близьким героя.

Як повідомили в Міноборони, ЗСУ у зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 9 військових, ще 5 поранені.