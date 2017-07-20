ЗСУ в зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 9 військових, ще 5 поранені

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу бойовиками Красногорівки та Новгородського п’ятеро українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, розпочавши сьогоднішній брифінг щодо ситуації в зоні АТО за останню добу.

«Після 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 мм, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу понесли значні втрати: 4 військовослужбовців загинуло, двоє поранених», - сказав Лисенко.

Також додав, що внаслідок обстрілу постраждали і житлові квартали Красногорівки, там пошкоджено будинок.

«Крім того, ще один український воїн загинув під час обстрілу Новгородського, що на Донецькому напрямку», - зазначив Лисенко.

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Крім того, за минулу добу в результаті бойових дій в Мар'їнці загинув один український військовий. А в Новотошківському Луганської області група бійців сил АТО підірвалася на вибуховому пристрої, в результаті чого загинули три людини, ще троє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Він резюмував, що всього станом на 11.00 20 липня в зоні проведення АТО сталося 14 ворожих обстрілів, 8 з них - з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, вранці штаб АТО повідомив про загибель чотирьох українських бійців і трьох поранених протягом минулої доби.