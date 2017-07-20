ЗСУ в зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 9 військових, ще 5 поранені
Бойовики сьогодні обстріляли Красногорівку та Новгородське.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу бойовиками Красногорівки та Новгородського п’ятеро українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, розпочавши сьогоднішній брифінг щодо ситуації в зоні АТО за останню добу.
«Після 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 мм, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу понесли значні втрати: 4 військовослужбовців загинуло, двоє поранених», - сказав Лисенко.
Також додав, що внаслідок обстрілу постраждали і житлові квартали Красногорівки, там пошкоджено будинок.
«Крім того, ще один український воїн загинув під час обстрілу Новгородського, що на Донецькому напрямку», - зазначив Лисенко.
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Крім того, за минулу добу в результаті бойових дій в Мар'їнці загинув один український військовий. А в Новотошківському Луганської області група бійців сил АТО підірвалася на вибуховому пристрої, в результаті чого загинули три людини, ще троє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
Він резюмував, що всього станом на 11.00 20 липня в зоні проведення АТО сталося 14 ворожих обстрілів, 8 з них - з важкого озброєння.
Як повідомляв УНІАН, вранці штаб АТО повідомив про загибель чотирьох українських бійців і трьох поранених протягом минулої доби.