"Противник сідає на броню й нахабно йде в наступ": волонтер розповів подробиці нічних боїв у Красногорівці

Російсько-терористичні війська в зоні АТО вдалися до масованих обстрілів і безпрецедентної атаки на позиції українських військ. Про це розповів колишній військовий розвідник, волонтер "Повернись живим" Андрій Римарук, передає "Обозреватель".

"Хлопці кажуть, що такого, я сам особисто не пам'ятаю з кінця 2014-15 років, коли ворог сідає на броню і нахабно йде в наступ. Всі ці наступи нам вдалося відбити, але, на превеликий жаль, ми зі своєї сторони зазнали втрат", - зазначив він.

Крім того, волонтер додав, що на деяких ділянках бої тривали до 7-8 години ранку.

Читайте такожЧорні жнива на Донбасі: названо ім'я одного із загиблих за добу бійців АТО

"Бої в Красногорівці почалися близько першої години ночі. Противник спочатку почав обстрілювати зі 120-мм мінометів, потім підключилися ствольна артилерія: 2С1 і 2С3, а потім включили дві САУ калібру 152. Після обстрілу вони пішли в наступ й ще один раз вдарили з "Градів". Всі наступи декількох одиниць броньованої техніки прикривали три танки. Уявити масштаб всього, що відбувалося вночі, дуже важко. Тим більше, що дуже велика кількість снарядів влучала не по наших позиціях, а по мирному населенню", - наголосив ветеран АТО.

За його словами, поки рано говорити про загострення ситуації.

"Подивимося сьогоднішню ніч, завтрашню, до понеділка. Активізація бойових дій на вихідні завжди значно вища, ніж у будні дні", - зазначив він.

Як повідомляло Міноборони, ЗСУ в зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 9 військових, ще 5 поранені.