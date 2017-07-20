Штаб АТО уточнив останні втрати ЗСУ на Донбасі: один військовий потрапив у полон

Прес-центр штабу АТО надав уточнену інформацію щодо ситуації на Донбасі станом на 16.00 20 липня 2017 року.

За його інформацією, за минулу добу, 19 липня, чотири військовослужбовці ЗСУ загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Крім того, троє військовослужбовців отримали поранення.

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"За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗСУ, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

ЗСУ дали гідну відсіч противнику, який зазнав значних втрат загиблими та пораненими.

Як повідомляло Міноборони, ЗСУ в зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 9 військових, ще 5 поранені.