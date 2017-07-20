Вибух на полігоні у Дніпропетровській області: у прокуратурі розповіли перші подробиці

Після інциденту на полігоні у Дніпропетровській області п’ятьох поранених військовослужбовців евакуювали до військового госпіталю з ушкодженнями середнього ступеню тяжкості, трьох – до обласної лікарні ім. Мечникова у тяжкому стані. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

Читайте такожБойовики зірвали спробу швидкого обміну українського бійця, який потрапив у полон – журналіст

У прокуратурі розповіли, що на полігоні біля села Черкаське Дніпропетровської області планувались учбові стрільби з Т-64Б. Близько 8:00 детонуючий шнур від переносної установки розмінування намотався на каток танку, через це спрацював підривник, і восьмеро військових були поранені.

Прокуратура Дніпропетровського гарнізону внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Слідчо-оперативна група оглянула місце події і допитала свідків. Військовою прокуратурою встановлюються причини та обставини, які призвели до нещасного випадку. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня під час змагань на найкращий танковий екіпаж на 239-му загальновійськовому полігоні отримали травми восьмеро військовослужбовців.