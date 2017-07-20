У Дніпропетровській області на полігоні травмовано 8 військових

20 липня під час проведення змагань на найкращий танковий екіпаж на 239-му загальновійськовому полігоні отримали травми восьмеро військовослужбовців. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Схід" ЗСУ.

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"Чотирьох госпіталізовано до Дніпропетровського військового госпіталю, трох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває у 68 військовому госпіталі (смт. Черкаське)", - йдеться у повідомленні.

Для з’ясування причин та обставин травмування розпочато службове розслідування.

Попередньо встановлено, що військовослужбовці отримали травми різної ступені важкості внаслідок вибуху інженерного боєприпасу.

Як повідомляв УНІАН, у районі селища Гвардійського в Новомосковському районі Дніпропетровської області сталася пожежа у військовому лісгоспі.