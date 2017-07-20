Стрєлков пояснив, де взяв гроші та зброю для вторгнення на Донбас

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков у ході дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним заявив, що організував вторгнення на Донбас у 2014 році на гроші з окупованого Росією Криму.

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"Можу сказати, що зброю взяв у Криму, там же взяв і невеликі гроші - дуже невеликі. А на інші питання я як офіцер... не можу й не буду відповідати", - відповів Стрєлков на запитання одного з глядачів.

Екс-ватажок бойовиків також додав, що не буде називати конкретних джерел фінансування.

Як повідомляв УНІАН, колишній "польовий командир" "ДНР" Ігор Стрєлков викликав на публічні політичні дебати російського опозиціонера Олексія Навального. Вони розпочалися сьогодні о 20:00.