Бойовики не пускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ
10:44, 21 липня 2017Війна
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Таким чином бойовики перешкоджають ремонту на важливих об'єктах водопостачання.
Інших подробиць не повідомляється. / Фото УНІАН
Бойовики не пропускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.
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"Член "ДНР" "Злий" відмовляє СММ ОБСЄ в доступі до Ясинуватої, порушуючи "Мінськ" і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водопостачання", - йдеться в повідомленні.
Член "ДНР" "Злий" відмовляє СММ #ОБСЄ в доступі до Ясинуватої, порушуючи Мінськ і не даючи сприяють оздоровленню ремонту на важливих об'єктах водопостачання— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 липня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в Донецьку.
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