Бойовики не пускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ

10:44, 21 липня 2017
Війна
309 0

Таким чином бойовики перешкоджають ремонту на важливих об'єктах водопостачання.

Інших подробиць не повідомляється. / Фото УНІАН

Бойовики не пропускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.

Читайте такожДоба в АТО: п’ятеро військових загинули та ще восьмеро поранені, ЗСУ жорстко відповіли бойовикам

"Член "ДНР" "Злий" відмовляє СММ ОБСЄ в доступі до Ясинуватої, порушуючи "Мінськ" і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в Донецьку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики на Донбасі#місія ООН на Донбасі