Бойовики не пускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ

Бойовики не пропускають в Ясинувату моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.

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"Член "ДНР" "Злий" відмовляє СММ ОБСЄ в доступі до Ясинуватої, порушуючи "Мінськ" і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Член "ДНР" "Злий" відмовляє СММ #ОБСЄ в доступі до Ясинуватої, порушуючи Мінськ і не даючи сприяють оздоровленню ремонту на важливих об'єктах водопостачання — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 липня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в Донецьку.