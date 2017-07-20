Бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в Донецьку

Контрольовані Росією бойовики на Донбасі обстріляли безпілотний літальний апарат (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ).

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Twitter.

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«У БПЛА СММ ОБСЄ стріляли зі стрілецької зброї в селищі Трудовське Петровського району в Донецьку. Приземлився благополучно», - сказано в повідомленні.

У місії підкреслили, що цей випадок - чергова явна неповага до Мінських домовленостей.

В БПЛА #ОБСЄ СММ стріляли зі стріл.зброї в селищі Трудовське Петровс. р-ну в #Донецьк. Приземлився безпечно. Явна неповага до Мінськ. угод — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 20, 2017

Нагадаємо, раніше у Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що озброєні бойовики "ДНР" вкотре не пропустили спостерігачів біля окупованого Новоазовська, неподалік від українського-російського кордону.