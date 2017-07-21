Під час бою під Красногорівкою шість бойовиків були знищені, ще вісім поранені – Міноборони

13:21, 21 липня 2017
Війна
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Вранці 20 липня позиції одного з українських механізованих батальйонів під Красногорівкою атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків та щонайменше 4 танки.

REUTERS

За попередньою інформацією, під час бою під Красногорівкою шість бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Говорячи про бойові дії минулої доби, зокрема, на Маріупольському напрямку, в районі Красногорівки, він зазначив, що "під час бойового зіткнення окупанти понесли значні втрати".

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"За попередньою інформацією, 6 бойовиків були вбиті, ще 8 отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня позиції одного з українських механізованих батальйонів під Красногорівкою атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків та щонайменше 4 танки.

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Теги: #втрати бойовиків на Донбасі#бій під Красногорівкою 20 липня 2017