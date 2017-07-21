"Щонайменше 4 ворожі танки": у штабі АТО розповіли подробиці жорсткого бою під Красногорівкою (фото)

Позиції одного з українських механізованих батальйонів вранці 20 липня атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків та щонайменше 4 танки. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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Незаконні збройні формування розпочали операцію з масованих обстрілів українських позицій забороненими Мінськими домовленостями 120-міліметровими мінами та танковими снарядами. За попередніми даними, не менше чотирьох танків вели вогонь з різних позицій. ДРГ противника налічувала 10-15 бойовиків.

Викривши ворожу групу, українські бійці відкрили вогонь у бік противника.

"Українські воїни відбили наступ диверсантів ціною загибелі трьох героїв. Ще сім військовослужбовців ЗСУ було поранено, один — потрапив у полон. Під час перших хвилин бойового зіткнення двоє наших солдат отримали поранення не сумісні з життям. Один із військовослужбовців влучним вогнем відправив у пекло одразу двох бойовиків, які, за попередніми даними, належать до батальйону "Оплот", - сказано у повідомленні.

Враховуючи раптовість удару противника і бойові втрати українських захисників, командир підрозділу задля збереження життя побратимів, прийняв рішення відійти на проміжну позицію. Під час переміщення було вбито ще двох найманців.

"Згодом до українських воїнів підійшло підкріплення, яке надійно закріпилося на позиціях. На жаль, воїни не дорахувалися одного з бійців. Як потім з’ясувалось, його, контуженого, взяла в полон ворожа ДРГ. Життя ще одного солдата не вдалося врятувати, він отримав смертельне поранення", - додали у штабі.

Під натиском масованого стрілецького вогню з позиції українських бійців, противник був змушений відійти під прикриттям танків, мінометів та реактивних снарядів пересувного "Граду".

Під час цього бойового зіткнення поранення різного ступенів важкості отримали троє українських бійців.

Близько шостої години щільність вогню противника з танків та мінометів дещо зменшилась. Для евакуації поранених бійців висунулись медичні автомобілі. Але противник продовжував обстріл. 120 мм міна вибухнула поряд з групою евакуації й поранила чотирьох військовослужбовців.

"О пів на дев’яту, за даними радіоперехоплення, стало відомо про втрату противником чотирьох бойовиків. Коли ворог відходив, наші бійці зафіксували, евакуацію ще двох вбитих окупантів. Решта, кинувши своїх на полі бою зі зброєю спішно відійшли залишивши повний арсенал доказів (на фото) Російської присутності на Донбасі що використовується терористами та доводить факти постачання зброї та участі регулярних частин ЗС РФ у війні проти України", - повідомив штаб АТО.

У прес-центрі підкреслили, що трьох загиблих українських воїнів командування частини представить до державної нагороди "Орден Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня, на жаль, посмертно. Поранені бійці будуть представлені до орденів "За мужність".

Раніше у штабі АТО повідомили, що 20 липня біля Красногорівки сили антитерористичної операції відбили напад терористів та зазнали втрат.