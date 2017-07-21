Жорсткий бій біля Красногорівки: у штабі АТО повідомили подробиці про військового, який потрапив у полон

Унаслідок вчорашнього бою у районі Красногорівки український військовий, який потрапив у полон до бойовиків, був контужений. Про це сьогодні спікер штабу АТО Анатолій Стельмах, передає LIGA.net.

Він не став називати дані бійця АТО, який зараз перебуває у полоні в терористів. За його словами, український військовий живий. "Зараз робиться все для того, щоб його витягнути звідти", - уточнив Стельмах.

Він сказав, що бойовики були знищені. ДРГ проросійських найманців нараховувала 10-15 осіб.

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"Вчора о 04:00 бойовики підійшли впритул до позицій сил АТО, відкрили вогонь, почався бій, унаслідок якого троє українських військових загинули, семеро були поранені, один потрапив у полон", - сказав Стельмах.

Трьох загиблих українських військових командування частини представить до державної нагороди Орден Богдана Хмельницького III ступеня посмертно. Поранених бійців нагородять орденами "За мужність".

20 липня штаб АТО повідомив, що на Донбасі один український військовий потрапив у полон до бойовиків.