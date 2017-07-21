Бій під Красногорівкою: у Порошенка назвали причину загострення на фронті

Радник президента України Юрій Бірюков розповів про бій під Красногорівкою, внаслідок якого ЗСУ зазнали втрат.

За його словами, спочатку здається, що атака під Красногорівкою - це просто робота ДРГ: або завдати шкоди, або захопити когось у полон, або "промацати" слабкі місця.

"Але якщо накласти на це зіткнення новини про те, що Олександр Хуг з ОБСЄ вчора приїхав у Донецьк, то картинка стає трохи більш зрозумілою. А якщо ще й згадати про те, що зараз ми готуємося до візиту міністра оборони США, в ході якого будуть підписані фундаментальні документи - тепер картина зрозуміла?", - пише на своїй сторінці у Facebook Бірюков.

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Радник президента розповів, що щільний обстріл почався о 04:15. Вогнем причавили до землі не тільки два опорники ЗСУ, а й спостережний пункт - саме так вони змогли підійти близько. Потім, о 05:30, почався ближній бій, у результаті якого бійці АТО зазнали втрат, але дали відсіч. О 05:57 бій припинився, противник відступив.

"Що було б, якби наші відступили? Легко припустити, що почалися б контратаки, робота нашої арти й танків. Іііі.. а тут і Хуг поряд, саме вчора і приїхав. Маємо "картинку", маємо резонанс, маємо повідомлення нашим партнерам про застосування та порушення...", - зазначив Бірюков.

Радник Порошенка запевнив, що ЗСУ дотримуються взятих на себе міжнародних зобов'язань навіть ціною загибелі бійців.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня позиції одного з українських механізованих батальйонів під Красногорівкою атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків і щонайменше 4 танки. Під час бою шестеро бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.