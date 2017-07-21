У результаті бою під Красногорівкою отримано чергові докази російської присутності на Донбасі - Лисенко

У результаті бою під Красногорівкою українські військові отримали чергові докази російської присутності на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Говорячи про бойове зіткнення в районі Красногорівки, він зауважив, що "в результаті бою українським військовим вдалося захопити чергові докази російської присутності на Донбасі".

"Зокрема, вдалося взяти трофеї: два гранатомети РПГ-7, кілька автоматів Калашникова та велику кількість боєприпасів до обох видів озброєння", - сказав Лисенко.

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Крім того, під час відходу окупанти залишили декілька індивідуальних перев'язувальних пакетів, додав він.

"Усі ці факти свідчать про активну участь Російської Федерації у конфлікті на сході України", - наголосив полковник.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня позиції одного з українських механізованих батальйонів під Красногорівкою атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків та щонайменше 4 танки. Під час бою шість бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.