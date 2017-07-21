РФ проти розміщення СММ ОБСЄ по всьому кордону, бо планує надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Міністерство закордонних справ України пов'язує небажання Російської Федерації розмістити спостерігачів ОБСЄ вздовж усієї ділянки українсько-російського кордону з її наміром продовжувати постачати озброєння на окупований Донбас.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України бере до уваги рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження до 31 жовтня 2017 року мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк», схвалене 20 липня", - йдеться у повідомленні.

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"Розчаровані позицією Російською Федерації, яка залишається єдиною державою в ОБСЄ, що перешкоджає розширенню мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей. Розцінюємо такі дії Російської Федерації як свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України. У цьому зв’язку, делегація України в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву у зв’язку з прийняттям цього рішення", - наголошують українські дипломати.

"Закликаємо російську сторону до неухильного виконання взятих зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, у т.ч. щодо забезпечення всеохоплюючого та постійного моніторингу ОБСЄ на кордоні, що є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.