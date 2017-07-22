У штабі АТО спростували інформацію про постраждалих українських військових в результаті п'яної сварки

Повідомлення деяких засобів масової інформації про те, що 20 липня більшість українських військових у зоні проведення антитерористичної операції постраждали внаслідок сутички, а не бойових дій, не відповідає дійсності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Вчора деякі українські ЗМІ поширили повідомлення про те, що у четвер більшість українських військових, що були поранені 20 липня, постраждали внаслідок сутички між собою біля селища Піски. Ця інформація не відповідає дійсності», - наголосив він.

За словами Лисенка, у четвер, 20 липня, 8 українських військовослужбовців дістали поранення, зокрема, один у Новгородському та семеро - у Красногорівці.

Крім того, ще п’ятеро українських воїнів загинули.

«Всі вони постраждали внаслідок ворожих обстрілів під час бойового зіткнення з окупантами», - підкреслив речник Міноборони.

При цьому він уточнив, що сутичка між військовими виникла напередодні, 19 липня.

«Згаданий інцидент мав місце, але він стався не в четвер, а в середу, 19 липня, і жодним чином не пов'язаний з бойовими діями», - сказав Лисенко.

При цьому він зазначив, що за фактом інциденту проводиться розслідування.

«Ми закликаємо ЗМІ ретельно перевіряти факти і не поширювати дезінформацію, що вводить в оману суспільство та дискредитує українське військо», - підкреслив Лисенко.