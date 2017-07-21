Поранені напередодні семеро українських військових постраждали через п'яну сварку - ЗМІ
17:17, 21 липня 2017Війна
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Боєць кинув дві гранати РГД-5 під ноги колегам.
Семеро військових постраждали унаслідок п'яної сварки / ru.wikipedia.org
У ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.
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За даними джерела LB.ua у поліції, один з бійців кинув дві гранати РГД-5 під ноги своїм кривдникам. У результаті і він, й шестеро інших бійців отримали осколкові поранення й були терміново відправлені у військовий госпіталь у Покровську.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 15 і ч. 115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.
Як повідомляв штаб АТО, 21 липня п'ятеро бійців загинули, вісім отримали поранення.
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