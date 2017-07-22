Спецпредставник США Волкер і посол Йованович завтра відвідають Донецьку область

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і посол США Марі Йованович завтра відвідають Донецьку область.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, 23 липня відбудеться брифінг щодо безпекової ситуації в районах виконання завдань та стану дотримання Мінських домовленостей.

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На брифінгу передбачено виступ Волкера та Йованович.

Захід відбудеться у центрі міста Краматорськ на площі Миру, біля Будинку культури.

Початок брифінгу - о 14.45 – 16.00.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

21 липня Держдепартаменті США поінформували, що Волкер вирушив до України і низки європейських держав. Повідомлялося, що 24 липня Волкер прибуде до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. Потім вирушить до Парижа, Брюсселя, Відня і Лондона.