У СЦКК повідомили, що бойовики знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію

Ввечері Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена та в черговий раз припинила роботу. Про це українській стороні СЦКК розповіли співробітники ДФС, повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

Вже через 20 хвилин після цього бойовики заявили, про, нібито, початок обстрілу з боку Збройних Сил України, внаслідок якого було пошкоджено лінію електромереж, що живить станцію.

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Українська сторона СЦКК наголошує, що це вже друга подібна спроба терористів за два останніх дні.

"Так, вчора, під час з’ясування групою експертів обсягу ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених магістральних водоводах від насосної станції Південно-Донбаського водоводу до ДФС поблизу населеного пункту Василівка, бойовики влаштували вибух заздалегідь прихованого боєприпасу з метою імітування обстрілу з боку ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 17:00 бойовики відкрили вогонь з гранатомета в районі селища Донець.

В цілому ситуація вздовж лінії фронту в зоні АТО залишається спокійною.