На Донбасі сьогодні "день спокою", бойовики лише тричі відкривали вогонь – штаб АТО

У штабі антитерористичної операції заявили, що сьогодні на Донбасі «день спокою», адже бойовики лише тричі відривали вогонь. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Читайте такожУ штабі АТО спростували інформацію про постраждалих українських військових в результаті п'яної сварки«День спокою. Саме так можна охарактеризувати 22 липня у зоні проведення АТО. У попередні дні бойовики нарощували вогневі провокації, і за добу в середньому фіксувалось до 30 випадків порушення перемир’я. Сьогодні ж, у світлу пору доби, вздовж лінії розмежування було тихо», - сказано у повідомленні.

«Два нічні обстріли наших позицій поблизу Кримського та Широкиного були близько 2 ночі і характеризувались як не прицільні», - зазначили у штабі.

Ще один раз бандформування відкрили вогонь з гранатомету близько 17.00 в районі селища Донець.

При цьому у штабі наголосили, що відносне затишшя у зоні АТО, насамперед, пов’язане з адекватними й асиметричними діями українських воїнів на попередні вогневі провокації.

«За минулі дні ворог зрозумів – сили АТО не лише тримають міцну оборону, а й спроможні змусити противника дорого заплатити за порушення миру», - зазначається у повідомленні.