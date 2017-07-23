Роботи з відновлення електропостачання ДФС не розпочали через провокації бойовиків

Ремонтники через провокації з боку бойовиків не можуть розпочати роботи з відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«СЦКК: дозвіл на виконання робіт отримано з боку України та РФ, але огляд ділянки не розпочато. З 8.00 23.07 фіксуються провокації в районі ДФС», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку.

Для централізованого водопостачання міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

Як відомо, за час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.