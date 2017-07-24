Російські офіцери на Донбасі доводять своїх підлеглих до суїцидів – розвідка
Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів та доведення підлеглих до самогубства.
Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України на сторінці у Facebook.
Читайте такожБойовики "ЛНР" з ФСБ грабують громадян під виглядом обшуків - розвідка
«Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів та доведення підлеглих до самогубства. 23 липня ц.р. військовослужбовцем одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ здійснено самогубство з використанням особистої зброї», - йдеться в повідомленні.
У розвідці також повідомили, що з метою уникнення відповідальності, командуванням здійснюється подання не бойових втрат, як загибель на передовій позиції при виконанні бойових завдань.