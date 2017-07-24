Російські офіцери на Донбасі доводять своїх підлеглих до суїцидів – розвідка

11:14, 24 липня 2017
Війна
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Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів та доведення підлеглих до самогубства.

Ілюстрація/ REUTERS

Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

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«Серед особового складу російських окупаційних військ відмічаються чергові випадки не бойових втрат та суїцидів внаслідок знущань російських офіцерів та доведення підлеглих до самогубства. 23 липня ц.р. військовослужбовцем одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ здійснено самогубство з використанням особистої зброї», - йдеться в повідомленні.

У розвідці також повідомили, що з метою уникнення відповідальності, командуванням здійснюється подання не бойових втрат, як загибель на передовій позиції при виконанні бойових завдань.

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Теги: #російські війська на Донбасі#дані розвідки