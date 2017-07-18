На Донбасі російських дезертирів та бойовиків вербують для участі у бойових діях в Сирії - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу російські приватні компанії вербують найманців для участі у бойових діях в Сирії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними управління, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ спостерігається подальше зниження морально-психологічного стану бойовиків та збільшення випадків дезертирства, що пов’язано з невдоволенням умовами служби.

За минулу добу самовільно залишили свої підрозділи 12 військовослужбовців 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 2-го (Луганськ) та 4-го (Алчевськ) окремих мотострілецьких бригад 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ.

З метою запобігання втечі дезертирів в РФ російська прикордонна служба посилила пропускний режим на неконтрольованій українською стороною ділянці кордону.

Водночас представники російських приватних військових компаній, які діють на тимчасово окупованих територіях сходу України, використовують вказану ситуацію з метою вербування персоналу для направлення до Сирії, у т.ч. за рахунок дезертирів, обіцяючи звільнення від переслідувань та грошову винагороду. Найзатребуванішими є сапери та стрілки переносних зенітно-ракетних комплексів.