Полторак не виключає провокацій з боку РФ у зоні АТО під надуманими приводами

Збройний конфлікт на Донбасі не є замороженим, не виключені провокації з боку РФ під надуманими приводами.

Про це написав міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

«Збройний конфлікт на Донбасі не є замороженим. Щодня на сході країни гинуть та страждають люди. Безпосереднє управління діями бойовиків забезпечується кадровими військовими РФ. Приклад сказаному – нещодавнє затримання Агеєва - кадрового військового ЗС країни-агресора. Викликає занепокоєння проведення російських навчань "Захід-2017". Ми не виключаємо можливості провокацій з боку РФ під надуманими приводами. За таких умов Україна змушена забезпечувати свою обороноздатність», - написав міністр.

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Полторак також відзначив конструктивну роботу групи експертів та спецпредставника США в Україні Курта Волкера. Він також наголосив на тому, що світова спільнота має справедливо та об'єктивно оцінювати події на сході України та підтримувати нас у прагненні відстояти територіальну цілісність та суверенітет.