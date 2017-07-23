Не громадянська війна, а агресія РФ: Волкер розповів про ставлення США до конфлікту на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер заявляє, що у США розуміють, що на сході України відбувається російська агресія.

Про це він сказав журналістам на брифінгу у Краматорську.

Коментуючи сподівання представників місцевої громадськості, що міжнародна спільнота допоможе Україні змусити РФ покинути Донбас та закрити кордон, Волкер заявив: "Я теж сподіваюся".

"Ми усі хочемо бачити, щоб Україна відновила свої територіальні межі і щоб місцеві жителі знову жили нормальним та мирним життям", - сказав Волкер.

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Також він погодився зі словами, що в США є чітке уявлення, що в Україні відбувається не громадянська війна, а російська агресія. "Так, ми розуміємо", - заявив Волкер.

"Ми бачили, що сталося. Ми розуміємо, у який спосіб цей конфлікт розпочався, ми розуміємо, у який спосіб цей конфлікт сьогодні контролюється. І саме тому це важливо, якщо Сполучені Штати стануть більш задіяними. І ми намагаємося знайти спосіб, аби змінити стратегічні перспективи з метою того, щоб прийняти інші рішення і перейти до того, щоб побачити відновлення української території", - додав він.