Катастрофа MH17: журналісти проїхали "слідами" "Бука" (відео)

Журналісти проїхали маршрутом пересування російського комплекса "Бук" у день катастрофи малазійського "Боїнга". "Донбас.Реалії" показали ексклюзивні кадри з окупованих територій.

Характерні риси місцевості підтверджують, що маршрут зенітно-ракетного комплексу "Бук", який збив рейс MH17, пролягав по контрольованій терористами "ДНР" території.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.