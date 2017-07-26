Доба в АТО: увечері найбільше обстрілів зафіксовано на Луганському напрямку

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні проведення АТО залишалась стабільно-контрольованою, без тенденції до загострення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, російсько-терористичні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості, обстрілюючи сили АТО здебільшого зі стрілецької зброї і гранатометів. У свою чергу, наші військові, оперативно оцінюючи ступінь загрози, відкривали жорсткий вогонь у відповідь.

Так, з 18 години і до опівночі, найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку. Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік Станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищу Новозванівка бандформування двічі вели вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 міліметри. А близько 23 години ворожий міномет калібру 120 міліметрів працював у районі Новотошківського.

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На Донецькому напрямку, наприкінці доби, бойовики двічі вели вогонь зі стрілецької зброї по шахті Бутівка. З гранатометів по – Луганському і Кам’янці. А майже опівночі випустили 19 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках неподалік селища Піски.

На Маріупольському напрямку злочинці з танку били по опорному пункту сил АТО під Красногорівкою.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Враховуючи, що наші військові, у загрозливих ситуаціях, миттєво відкривали вогонь у відповідь, обстріли, здебільшого, були короткотривалі.