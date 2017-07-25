СБУ затримала на Луганщині інформатора терористів

Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації "ЛНР". Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.

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"Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам", - йдеться у повідомленні.

Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно. Триває досудове слідство.

Раніше у зоні АТО затримали бойовика "ЛНР" та росіянина з військовим квитком.