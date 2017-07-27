Поліція затримала жителя Торецька, який у відпустці підробляв на блокпосту у бойовиків "ДНР"

У Донецькій області в місті Торецьк співробітники поліції затримали бойовика, який у відпустці чергував на незаконно встановленому блокпосту, розташованому в с. Дружба. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Facebook.

Так, 39-річний житель Торецька на добровільній основі приєднався до терористів в 2014 році. Перебуваючи у відпустці на місцевому державному підприємстві, де він працював забійником, чоловік з метою заробити гроші почав чергувати на незаконно встановленому блокпосту, розташованому в с. Дружба.

Читайте такожОзброєні бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ біля окупованого Новоазовська

"Зі зброєю в руках він виконував накази свого безпосереднього командира, перевіряв документи водіїв та пасажирів автомобілів, незаконно оглядав салони і багажники зазначених автомобілів", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що приблизно через два тижні пособника терористів усвідомив, що його просто використовують і не збираються оплачувати його "роботу", тому залишив лави бандформування.

Перед звільненням міста українськими військами він виїхав на територію РФ, де прожив деякий час, після чого вирішив повернутися додому. У рідному місті бойовик продовжив працювати на своєму підприємстві, сподіваючись, що уникне відповідальності за своє кримінальне минуле.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в зоні АТО затримали екс-бойовика "ДНР", який ховався від ВСУ у родичів.