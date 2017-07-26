В зоні АТО затримали екс-бойовика "ДНР", який ховався від ЗСУ у родичів

Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної "ДНР" в районі проведення АТО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Чоловік під впливом ідей "русского мира" прибув у Донецьк і приєднався до бойовиків ще на початку липня 2014 року. Після масового звільнення українськими військами окупованих міст і селищ, терорист тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини. Саме там його і затримали правоохоронці.

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На даний час відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, озброєні бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ біля окупованого Новоазовська. До спостерігачів підійшов озброєний бойовик і порадив не відвідувати вказаний блокпост "ЛНР з міркувань безпеки.