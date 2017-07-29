Бойовики готують теракти проти ОБСЄ, щоб потім звинуватити у цьому українську армію - штаб АТО

Бойовики на Донбасі найближчим часом готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У повідомленні зазначається, що бойовики планують теракти для того щоб потім звинуватити у цьому українську армію.

Крім того, терористи, отримуючи жорстку відповідь, продовжували обстріли позицій сил АТО.

Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на Луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці.

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На Донецькому напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНІАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала 110 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії станом з 19:30 26 липня до 19:30 27 липня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала схожу кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, включаючи 88 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів)", - зазначалося у звіті.