Доба в зоні АТО: в Міноборони уточнили кількість поранених українських військових

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, 9 - дістали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 9 бійців дістали поранення. Основні втрати, а саме один загиблий та восьмеро поранених наших військових, сили антитерористичної операції понесли у Красногорівці під час мінометного обстрілу. Ще одного українського військового було поранено під час обстрілу наших позицій в районі Широкиного. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, зранку прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook інформував, що в результаті бойових дій один український військовий загинув і 7 отримали поранення.

Зазначалося, що за минулу добу незаконні збройні формування на Донбасі 14 разів порушили перемир'я.