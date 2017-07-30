Доба в АТО: окупанти били з гранатометів і мінометів, один військовий загинув, семеро поранені

За минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир'я. В результаті бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

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"Найгарячіше увечері і вночі було на Донецькому напрямку. З гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів і зенітної установки бандити тричі били по опорним пунктам сил АТО в районі Авдіївки та Кам'янки. Також противник застосовував гранатомети і стрілецьку зброю біля селища Піски і шахти "Бутівка" . На кожен обстріл з боку бандформувань наші бійці відкривали щільний вогонь, жорстко змушуючи злочинців дотримуватися режиму тиші", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку НЗФ з великокаліберних кулеметів вели вогонь по українських укріплень в районі Станиці Луганської. А близько опівночі БМП бойовиків працювала по Новозванівці.

На Маріупольському напрямку майже протягом години з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські опорні пункти в Богданівці.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники Авдіївки кілька днів поспіль отримують інформацію про можливий штурм своїх позицій силами окупантів. За їх даними, ті хочуть повернути собі укріпрайон, який наші військові відбили у ворога ще взимку.